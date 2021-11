Caen vise plus haut face à Angers

Allez savoir pourquoi, le stade d'Ornano aime Angers. Son locataire, Malherbe, s'y est imposé à huit reprises en autant de confrontations dans le cadre de la Ligue 2. Mieux, les Rouge et Bleu ont inscrit dix-huit buts et en ont encaissé un seul lors de ces duels. Caen aurait bon goût de prolonger cette série, vendredi 23 novembre, dans le cadre de la 15e journée de ligue 2.

Après un mois d'août compliqué, l'équipe d'Angers s'est installée parmi les prétendants directs à la montée en Ligue 1. Les Angevins n'ont perdu que deux matchs en deux mois et demi de compétition. C'était contre Monaco (1-2) et Nantes (1-0), deux autres pointures du championnat. Egalement défait par Guingamp et Istres, deux autres pensionnaires du haut de tableau, Angers semble fébrile contre les meilleurs.

Encore des absents

Caen doit en profiter. Les Malherbistes, qui sont parvenus à préserver le point du nul en infériorité numérique lors de leur dernière sortie à Lens, restent sur une victoire chez eux contre Le Havre. Ce résultat fera-t-il office de déclic tant attendu, pour une formation seulement quinzième du classement domicile ?

Possible, compte tenu des progrès d'ordre tactique qu'ont réalisés – et démontré contre le HAC – les Caennais. Malgré plusieurs absences, dont celle de l'"indispensable" (P. Garande) maître à jouer Fayçal Fajr, le Stade Malherbe est dans une spirale positive. Il s'est qualifié aisément pour le 8e tour de la Coupe de France, au contraire d'Angers qui a peiné contre un adversaire de DRH, et figure en position idéale au classement. Contre Angers, Caen devra faire sans Alexandre Cuvillier, suspendu, et probablement Fayçal Fajr, blessé au talon. En revanche, les cadres laissés au repos, comme Laurent Agouazi et Nicolas Seube, apporteront leur fraîcheur. Tenu en échec par Niort lors de son dernier match de Ligue 2, Angers doit réagir. Il ne sera pas favori à Caen, et c'est sans doute son meilleur atout.

