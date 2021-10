Basket/LFB : Mondeville s'impose contre Lyon

Ekaterinbourg, ses stars et ses millions. Mondeville affrontait mercredi 21 novembre ce qu'Hervé Coudray n'hésite pas à qualifier de "meilleure équipe du monde". Avant les strass et paillettes d'un grand match d'Euroligue, les Mondevillaises avaient une mission à accomplir devant Lyon, samedi 17 novembre : gagner. Elles s'en sont acquittées sans vraiment trembler, ni franchement briller, avec à nouveau la défense comme assurance tout risque (63-52).

Après un premier quart-temps compliqué (12-17, 10'), les Mondevillaises ont redressé la barre et n'ont plus lâché le contrôle des opérations. Agressives défensivement (elles ne laissèrent que huit points aux Lyonnaises), les locales ont surtout été adroites dans le shoot extérieur, à l'image de Binta Drammeh et Amanda Lassiter. A la mi-temps, elles étaient devant d'une courte tête (28-25, 20').

La défense, une clé du top 4

Malgré une entame de troisième quart compliquée, l'USOM poursuivit dans ce sens. Adroit à trois points, présent près du cercle avec Marie-Bernadette M'Buyamba, Giedre Paugaite et Mima Coulibaly, Mondeville ne fut pas franchement inquiété. Lyon revint à quatre points (52-48), mais le money time fut entièrement à l'avantage des joueuses d'Hervé Coudray. "Je suis satisfait parce que c'était une grosse équipe en face et notre défense a bien tenu le coup, souligne ce dernier. On a bien contrôlé ce qu'on voulait contrôler. On voulait limiter l'adversaire dans son nombre de points. On le laisse à 52 points. Les gens diront que Mistie Bass (atout majeur de Lyon, blessée dans le deuxième quart) n'a joué qu'une mi-temps, mais on était devant lorsqu'elle était encore sur le terrain."

Mondeville, dont le jeu d'attaque a progressé cette saison au regard de l'année précédente, reste campée sur ses fondamentaux défensifs. La clé menant au Top 4 à l'issue de la saison est toute trouvée. Il faudra poursuivre sur cette voie samedi 24 novembre à Basket Landes, premier tombeur du leader Montpellier. Avant, il y aura eu ce tour d'Euroligue contre le mastodonte russe. En commençant la compétition avec deux victoires et une défaite, Mondeville s'est mis dans les meilleures dispositions.