"Avengers" domine les nominations des People's Choice Awards

Film le plus rentable de l'année en Amérique du Nord, Avengers est en lice pour le titre de film préféré de 2012. Le long métrage de Joss Whedon s'oppose à The Dark Knight Rises, Hunger Games, The Amazing Spider-Man et Blanche-Neige et le Chasseur.

Les cinq concurrents pour le People's Choice Award de la meilleure comédie se jouera entre Ted et 21 Jump Street. Dark Shadows, Ce qui vous attend si vous attendez un enfant et The Hit Girls sont aussi en course. Pour les drames, Argo affrontera Magic Mike, Je te promets, The Lucky One et Les Mondes de Charlie. Chez les acteurs, Channing Tatum obtient quatre nominations. Jennifer Lawrence et Emma Stone en affichent trois respectives.

Les votants des People's Choice Awards désigneront également le meilleur de la télévision et de la musique, où la série Glee, Adam Levine de Maroon 5 et Justin Bieber survolent les débats. La liste des nominés est disponible sur le site www.peopleschoice.com/pca/awards/nominees.

Les lauréats recevront leurs trophées le 9 janvier prochain.