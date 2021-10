Benjamin Biolay entre n°1 des ventes d'albums sur iTunes France

Top 10 Albums

1 (E) Benjamin Biolay, Vengeance

2 (E) Céline Dion, Sans attendre

3 (E) Lilly Wood and The Prick, The Fight

4 (E) Selah Sue, Rarities

5 (E) Mister You, MDR 2

6 (E) Françoise Hardy, L'Amour fou

7 (E) Sultan, Des jours meilleurs

8 (-5) Muse, The 2nd Law

9 (-8) Booba, Futur (pré-commande)

10 (-6) C2C, Tetra

Top 10 Singles

1 (=) Adele, Skyfall

2 (=) Psy, Gangnam Style

3 (=) Asaf Avidan & The Mojos, One Day / Reckoning Song

4 (=) Rihanna, Diamonds

5 (=) David Guetta, She Wolf (feat. Sia)

6 (=) C2C, Down the Road

7 (E) Axel Tony, Avec toi (feat. Tunisiano)

8 (+1) Emeli Sandé, Read All About It, Pt. III

9 (-1) Maroon 5, One More Night

10 (-3) BB Brunes, Coups et blessures

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 5 au 11 novembre 2012.