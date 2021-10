LFB : Mondeville cartonne à Villeneuve d'Ascq

Les Mondevillaises se sont imposées sans trembler chez une formation en grosse difficulté, co-dernière du classement avec une seule victoire à son actif. Elles en ont profité pour signer leur plus gros carton offensif de la saison. "Ce n'est qu'un match, il ne faut pas s'enflammer, prévient Hervé Coudray. On a eu la chance de passer au travers des gouttes en ce qui concerne les blessées, au contraire de Villeneuve d'Ascq."

Privé de trois joueuses majeures, dont la vice-championne olympique Jennifer Digbeu, l'ESBVA n'a tenu que l'espace du premier quart-temps (20-24, 10'). Mondeville s'est détaché progressivement. La barre des dix points d'avance était franchie par la jeune Marie-Bernadette M'Buyamba en fin de première mi-temps (35-45, 19'). Celle des vingt points était l'oeuvre d'Amanda Lassiter dans le quatrième quart-temps (56-79, 35').

En attentes d'autres tests

A l'arrivée, Mondeville s'impose sans avoir rencontré la moindre inquiétude, porté par le rendement de Laetitia Kamba (16 points) et plus encore celui d'Amanda Lassiter (21 points). Cette dernière confirme sortie après sortie la nouvelle ampleur prise au sein de sa formation. "Elle est en confiance, elle se pose moins de questions, explique Hervé Coudray. Elle attaque le panier quand elle peut, elle prend les tirs extérieurs quand ils sont ouverts et elle est capable d'apporter plein de choses."

A l'image de sa recrue américaine, l'USOM semble avoir franchi un cap. "On verra quand on jouera contre de grosses équipes", tempère son entraîneur. Dans le Nord, la faible opposition a simplifié la tâche des Normandes. "En respectant les consignes, on s'est rendu le match plus facile." Mondeville en a profité pour prendre une dose de confiance supplémentaire et se rassurer sur ses capacités à gagner loin de chez lui. Contre Lyon samedi 17 novembre, ce sera une autre paire de manches. Mais à domicile, où elles restent sur une victoire contre Salamanque en Euroligue (73-64), les Mondevillaises sont sereines.