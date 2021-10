Sting est de retour sur la scène du Zénith de Rouen

Sting est de retour. Après sa tournée nationale "Back to bass", il revient en France avec un best-of célébrant ses 25 ans de carrière. Chacun de ses albums a été vendu en millions d’exemplaires et sa popularité ne faiblit pas.

Cette tournée, déjà succès mondial, s’annonce encore sous les meilleurs auspices. Le frelon anglais, toujours égal à lui-même, papillonne d’un titre à l’autre, butinant tantôt dans le répertoire de Police, tantôt dans le sien. Sa voix aux accents doucement mélancoliques n’a rien perdu de sa singularité, et son timbre est toujours aussi juste et délicat.

L’artiste, entouré de musiciens émérites, revisite dans la retenue et sur un tempo plus lent ses meilleurs tubes. Avec subtilité, il insuffle une nouvelle âme à ses nombreux succès. Sacralisé par le grand public et la profession, Sting offre à nouveau une belle performance vocale.

Pratique. Jeudi 15 novembre, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs de 63,5 à 102 € ; www.citylive.fr.

Photo Clive Barda