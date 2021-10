Livres : notre sélection de la semaine

En route pour un voyage sur nos lieux de mémoire

Tout commence à Alésia en 52 avant J.C. pour s’achever 2 000 ans plus tard, quelque 300 pages et autant de kilomètres plus loin, à Évian, en 1962. Aller de ville en ville, de site en site au fil des siècles, pour relater en trois à quatre ou cinq pages par étape les grands événements de notre histoire, voilà l’approche originale qu’a conçue l’auteur de ce livre plaisant et varié, sachant aller à l’essentiel sans excès de vulgarisation ni d’érudition.

Il faut bien reconnaître, hélas, qu’entre la défaite de Vercingétorix et les accords d’Évian qui ont marqué l’indépendance de l’Algérie et la persécution des harkis, beaucoup de sang a coulé sur notre terre. Mais n’oublions pas les pages plus heureuses qui se sont écrites à Chambord ou Saint-Jean-de-Luz… Un agréable itinéraire historique, efficace pour nous faire redécouvrir notre passé.

Pratique. "L'Histoire de France en 80 lieux", de Pierre Lunel aux Editions du Rocher, 326 pages, 20 €

Un ministre mélomane et homme de lettres

“De la musique avant toute chose !”. Ce mot de Verlaine, Bruno Le Maire le fait sien. Pas d’inspiration possible sans quelque musique en tête. La musique, c’est la dimension aérienne de l’art, face à la pesanteur des mots.

L’auteur, ancien ministre agrégé de Lettres et féru de musique, consacre à Carlos Kleiber, prodigieux chef d’orchestre autrichien mort en 2004, fils d’un maestro non moins prestigieux qui avait fui le nazisme dans les années trente, un court roman. L’ouvrage est conçu comme l’interview, par un journaliste français, d’un de ses musiciens, Nikolaus, un vieux violoniste vaguement névrosé vouant au maître une admiration sans borne.

Ce qu’il en ressort est la figure d’un chef d’orchestre assurément pas le plus populaire, ni peut-être le plus talentueux, mais à coup sûr le plus extravagant et le plus génial du XXe siècle.

Pratique. "Musique absolue", de Bruno Le Maire, aux Editions Gallimard, 104 pages, 11,90€

Une femme au grand cœur jamais en repos

Quand on ouvre un livre de Dominique Marny, on sait que l’art n’est pas loin ; et comme s’ajoute l’évocation d’intenses passions amoureuses, cela fait un bon roman, marqué par l’exaltation des esprits et l’effervescence des cœurs, le tout dans un cadre historique facilitant une instructive évasion.

Nous voilà donc transportés dans le Paris de la veille du Second Empire, aux côtés d’une bien sympathique héroïne, Clara, qui nous fait assister aux débuts de l’impressionnisme, et à qui l’on concède qu’elle a été mal mariée, raison suffisance pour se faire pardonner une certaine inconstance du cœur qui la fera céder aux avances d’un bel armateur américain, mais avec toujours en tête un amour de jeunesse tenu pour mort quelque part en Algérie… Bref, on ne s’ennuie pas, et après tout n’est-ce pas ce qu’on attend d’une fiction romanesque ?

Pratique. "Crystal Palace de Dominique Marny, Editions PResse de la Cité, 402 pages, 19,90 €

Fabiola, ou la vie d’une vraie reine de cœur

S’il est un couple royal qui a donné l’image d’une tendre harmonie, c’est bien le roi des Belges Baudouin et son épouse Fabiola. François Mitterrand lui-même en avait été frappé lors d’une réception à l’Élysée, au point de confier son admiration d’une si belle entente à Stéphane Bern, préfacier de l’ouvrage. Et cette aura, il semble bien que c’est essentiellement la reine Fabiola qui en était la source.

Fermin J. Urbiola, journaliste espagnol, reporter et conseiller en communication, s’est attaché à la personnalité de sa compatriote devenue en 1960 reine des Belges. A la fois sérieuse et très gaie, elle a su compenser l’extrême discrétion de son époux. Toujours le cœur sur la main, elle n’a jamais perdu l’affection de son peuple d’adoption.

Voilà un livre qui rend particulièrement attachante cette grande dame de l’Europe du XXe siècle.

Pratique. Fabiola, reine depuis toujours, de Fermin J. Urbiola, Editions Mols, 328 pages avec encarts photos, 23,85€