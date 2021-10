Livres : notre sélection de la semaine

Les passions entre l’esprit et le cœur…

Voici un très bon roman historique, venu de là où on ne l’attendait pas : Laurent Joffrin, directeur du “Nouvel Observateur”, nous gratifie d’un roman sur la Révolution qui n’a rien de manichéen. L’arrière-plan historique nous plonge dans les premières années du règne de Napoléon Bonaparte, qui vit dans l’obsession du complot royaliste ; on sait quelles étaient à l’époque les menées du chef chouan breton Cadoudal contre le pouvoir impérial.

Dans ce roman, Napoléon confie sa sécurité au républicain Donatien Lachance, qui dans sa mission croise la route d’Aurore de Condé dont, contre toute logique politique, il s’éprend ! Aurore n’est autre que la cousine du duc d’Enghien, fusillé dans les fossés de Vincennes sur ordre de Napoléon. Alors… Qu’en sera-t-il de cet amour partagé ? Oui, nous tenons là un très, très exaltant roman d’action.

Le grand complot

Auteur : Laurent Joffrin

Genre : Roman

Edition : Robert Laffont

304 pages, 20 €

Saint-Domingue : le roman d’une libération

Plutôt que de roman historique, il conviendrait de parler ici d’Histoire romancée, tant l’auteur a voulu coller à la réalité. D’ailleurs, les titres des chapitres et les quelques pages iconographiques confèrent à ce livre bien plus que l’apparence d’une monographie historique.

Plongeant ses plus lointaines racines dans “la Perle des Antilles”, le célèbre avocat Jacques Salès a voulu raconter l’aventure de ces Haïtiens qui, blancs ou métis, prirent part aux côtés de La Fayette à la Guerre d’indépendance américaine, avant de se lancer dans la lutte, ô combien inégale, pour leur propre indépendance, contre les troupes de Napoléon. Et ce fut la première grande victoire émancipatrice de l’Histoire face à une nation colonisatrice. L’auteur place dans ce cadre historique des personnages hauts en couleur, auteurs d’une épopée trop méconnue.

Haïti - Naissance tragique

Auteur : Jacques Salès

Genre : roman

Edition : France-Empire

458 pages, 22 €

Une famille aux destinées hors du commun

Outre le Général, quelques grandes personnalités se détachent de cette famille, à commencer par Geneviève de Gaulle-Anthonioz, sa nièce, grande figure de la Résistance, déportée à Ravensbrück. Mais bien d’autres méritaient qu’on s’y arrête.

C’est par dizaines que se comptent cousins, neveux et nièces des deux branches, dont la respectabilité, plus encore qu’au nom, est redevable à leur parcours personnel. En effet, voilà bien une famille dans laquelle l’engagement n’est pas un vain mot. Surtout lors de la Seconde Guerre mondiale. C’est après avoir recueilli témoignages et archives des uns et des autres que la journaliste politique Christine Clerc a entrepris la rédaction de cette saga. On y va de découverte en surprise, chaque fois notamment qu’elle évoque l’intimité familiale du Général, beaucoup plus sensible qu’on ne saurait croire.

Les de Gaulle

Auteur : Christine Clerc

Genre : Monographie

Edition : Les Editions Retrouvées

408 pages, 14 €

La guerre qui tue les corps et noircit les âmes

En marchant dans la campagne solognote, ce jour pluvieux de 1922, Glaude se souvient du grand “Gusse”, mort à la guerre : Gustave Raimbault, fils d’un fermier de Sommerère.

Sur le quai de la gare, à la fin de sa dernière permission, Gusse s’était confié à Glaude : “Voilà ce qu’il faudra que tu leur dises, à mes parents”. Il s’est fait tuer quelques jours plus tard.

Les Editions Gallimard n’avaient pas voulu, à l’époque, publier ce roman achevé en 1939. Trop pessimiste. A chacune de ses permissions, revenant au pays, Gusse en repart le cœur un peu plus amer. C’est à se demander si ces retours au village ne lui sont pas plus douloureux que l’enfer des combats. D’autant qu’à chaque fois il apprend la mort de bons copains. Mais ce n’est pas ça qui lui fait le plus mal… Un roman très profond, qui tient à la fois de Céline et de Giono.

Gusse

Auteur : François Barberousse

Genre : Roman

Edition : Marivole

220 pages, 20 €