“Dans le mariage, Dieu s’engage avec le couple”

Quelle est votre définition du mariage ?

"Le mariage, c’est un défi qu’un homme et une femme se donnent de construire ensemble une communauté de vie et d’amour. C’est également une aventure. Elle a besoin d’être reconnue mais aussi portée par la prière des croyants. Cet engagement, le couple le prend devant Dieu. Et Dieu s’engage aussi avec le couple".

Pourquoi est-il important de se préparer au mariage ?

"Le couple, c’est un face à face. Avant le mariage, il est bon de dialoguer avec des tiers, un prêtre ou d’autres couples. Cette préparation n’est pas faite pour ingurgiter des leçons de catéchisme. Mais l’amour va tenir à la mesure du temps qu’on y consacre. La préparation permet parfois de le réaliser".

Combien y a t-il eu de mariage à l’église dans le diocèse en 2011 ?

"Il en a eu 1.037. Contre 1.495 en 2005 et 1.734 en l’an 2000. Dans le même temps, le nombre de mariages civils a lui aussi diminué puisque dans le département du Calvados, on a enregistré en 2010 2.929 mariages, en 2005, on en comptait 3.264 et en l’an 2000, 3.557. Le phénomène est donc identique, qu’on se marie devant un prêtre ou devant un maire".

Pratique. Salon du mariage et de l’événementiel vendredi 9 (de 16h à 20h), samedi 10 et dimanche 11 novembre (de 10h à 19h) au Parc des Expositions de Caen, hall 2. Tarif. 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit. www.salondumariagecaen.com.