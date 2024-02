Télévision. L'émission Le Jour du Seigneur diffusée depuis la basilique de Douvres-la-Délivrande

L'émission religieuse de France 2, Le Jour du Seigneur, va poser ses caméras à la basilique de Douvres-la-Délivrande pour la messe du dimanche 4 février. L'office religieux sera diffusé en direct à la télévision depuis cette commune du Calvados. Par rapport à la messe que les fidèles ont l'habitude de suivre, il va y avoir quelques changements.

"Tout est entièrement programmé. Tout est prévu, quasiment à la demi-minute près. Ce qui change, c'est que les gens d'habitude arrivent à l'heure de la messe, un peu avant, parfois un peu en retard. Là, on leur a donné un horaire souhaité et ils seront placés, de façon à optimiser la contenance de l'église. Enfin, il va y avoir huit points de communion au lieu de quatre pour que le plus grand nombre de personnes puissent communier pendant le direct", dévoile l'abbé François Lecrux, le recteur de la basilique.

La messe est diffusée de 11h à 12h sur France 2.