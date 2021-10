Un nouvel accident mortel dans la Manche

Une collision frontale mortelle entre une voiture et un poids-lourd, un camion-citerne a eu lieu, ce mercredi après midi, vers 14h30, à Marigny, sur la route entre Saint-Lô et Coutances, lieu-dit "Hôtel Moulin" un peu avant le carrefour Saint-Léger.

Un homme âgé de 35 ans, le conducteur de la voiture, est décédé, la passagère 25 ans, grièvement blessée, a été héliportée vers le CHU de Caen. Le chauffeur du poids-lourd, 57 ans, en état de choc a été évacué vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

Selon des premières constatations, la voiture se serait déportée pour une raison que l’enquête devra déterminer.

La circulation est interrompue sur cet axe. Les opérations de secours et de relevages du poids lourd se sont prolongée jusqu'à plus de 18h. Des bouchons de plusieurs kilomètres se sont formés entre Saint-Lô et Saint-Gilles

