Mathieu Renault, l'auteur de ce vol à main armée, avait déjà été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, mais il avait souhaité du temps pour préparer sa défense. Il a finalement été jugé ce mardi.

Il est condamné à 2 ans de prison ferme et 1 an avec sursis, mise à l'épreuve et interdiction de venir à Argentan pendant 5 ans.

Il a été incarcéré dès sa sortie du tribunal.