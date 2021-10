Poyet après Caen-Le Havre : "Une victoire tactique"

Outre son activité dans le couloir droit, Romain Poyet s'est illustré lundi 5 novembre en inscrivant le deuxième but caennais face au Havre, d'une tête pleine de maîtrise, peu avant l'heure de jeu (57e). "C'est une très bonne chose pour moi, maintenant le championnat est encore très long et c'est une bonne chose que des joueurs qui n'étaient pas titulaire en début de saison s'illustrent. Cela prouve que le groupe est homogène et on aura besoin des 25 joueurs pour faire un bon parcours".



Dans un nouveau système testé dès le coup d'envoi pour la première fois de la saison, en 5-4-1 en mode défensif, et en 3-4-3 en version offensive, Romain Poyet a parfois cherché ses repères, manquant de temps à autres des passes simples. Il a également manqué une belle occasion en tout début de match. "C'est une victoire tactique, une victoire au courage", a-t-il fait savoir à l'issue de la rencontre. Un beau succès pour lui en tout cas. De quoi lancer parfaitement sa saison.



Audio > Retrouvez un extrait de la réaction d'après-match de Romain Poyet

