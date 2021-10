Le nouvel album d'Indochine sortira en février 2013

La formation de Nicola Sirkis distille les informations et les détails de cet album à ses fans à travers des teasers promotionnels. Quatre vidéos ont déjà été présentées sur internet, notamment sur leur chaîne Youtube et sur Facebook.

Le nouvel opus du groupe, qui succédera à La République des meteors, paru en 2009 et vendu à plus de 300.000 exemplaires, a été enregistré entre Paris, Berlin et Bruxelles. Selon Lefigaro.fr, cet album dont le nom n'a pas encore été révélé devrait compter quatorze à seize morceaux, dont deux titres coécrits avec le chanteur Lescop et Tom Smith du groupe Editors. Un premier single de l'album devrait être dévoilé courant novembre.

Indochine effectuera également en 2013 une grande tournée, la plus importante jamais effectuée par le groupe, habitué au succès sur scène. Depuis juillet 2011, l'organisation des concerts de la formation est confiée à la société Live Nation qui s'occupe entre autres des tournées de Lady Gaga, Madonna ou encore des Rolling Stones. En 2009-2010, le Meteor Tour avait rassemblé près de 800.000 personnes.