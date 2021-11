Indochine jouera de nouveau au Stade de France en juin 2014

Indochine est le seul groupe français à avoir rempli le Stade de France, le 26 juin 2010 dans le cadre de la tournée effectuée lors de la parution de son précédent album La république des meteors.

Le groupe de Nicola Sirkis a annoncé lundi la première partie de sa nouvelle tournée, qui débutera le 21 février 2013 à Nancy.

Au lendemain de l'annonce, "76% de la capacité" de ces 16 premières représentations a déjà été vendue, a affirmé la maison de disques.

D'autres spectacles seront annoncés en décembre, puis au moment de la sortie de l'album.

La tournée, que le groupe présente comme sa plus importante à ce jour, durera entre "deux ans et demi et trois ans" et comportera environ 80 concerts, dont certains à l'étranger (Londres, Berlin...) et des apparitions dans "quelques festivals", a précisé la maison de disques.