Rouen : braqués à la sortie de leur bar

Début 2010, O. K., 20 ans, passe régulièrement à l’angle des rues Lafayette et de Lessard. Un soir, il aperçoit le gérant d’un bar et son employé quittant leur lieu de travail par l’arrière.

Le 13 févier, depuis l’aube, O. K. ne cesse d’appeller ou de contacter régulièrement par SMS un "copain". Vers 18h, ledit copain laisse sa petite amie et vient le rejoindre.

Pris au piège

Il est environ 19h15 lorsque le gérant du bar, rue Lafayette, s’apprête à partir. Il fait sombre. Il ne peut voir l’homme tapis dans la cage d’escalier. Tandis qu’il se dirige vers la sortie, celui-ci lui saute dessus. Le gérant chute. Dès qu’il se relève, il est aspergé de gaz lacrymogène. L’homme disparaît. C’est au tour d’O. K. de surgir. Il se dirige vers le bar et ceinture l’employé. Il tire sur la sacoche. En vain. La victime ne lâche pas prise. Pour la faire céder il lui donne une décharge de taser dans la tête. Au même moment, le gérant tente de lui venir en aide en agrippant O. K. par les jambes. La victime est violemment repoussée. Le voleur s’enfuit avec la recette ! O. K. rejoint son comparse. Les deux jeunes hommes se partagent le butin, 785 €, avant de disparaître chacun de leur côté !

Pendant ce temps, les victimes ont appelé la police mais ne peuvent identifier leurs agresseurs. Ils étaient cagoulés, gantés et sont restés muets. Les enquêteurs ont, pour seul indice, une empreinte de semelle de baskets sur le capot d’une voiture.

Mauvaise conscience ?

Cinq jours plus tard, O. K. est arrêté dans le cadre d’un autre dossier. En garde à vue, il demande à parler à un officier de police judiciare. Il avoue ce vol à main armée et met en cause son comparse. Ce dernier nie, accusant le premier de harceler sa petite amie. Le 24 octobre, le tribunal correctionnel de Rouen a relaxé le "copain" et condamné O. K. à deux ans de prison ferme.