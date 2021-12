Rouen : il rentre de week-end et trouve son logement occupé

Lundi 12 août, début de soirée. Le locataire d'un appartement de la rue d'Elbeuf, à Rouen, rentre de week-end. Il découvre des traces d'effraction sur la porte d'entrée de son logement, forcée. Mais ce n'est pas tout : à l'intérieur, il tombe nez-à-nez sur deux personnes, un homme et une femme, parlant à peine français. Ces derniers lui font comprendre qu'ils sont entrés croyant l'appartement inoccupé. Ils refusent néanmoins de partir, malgré la demande du locataire, qui n'a pas d'autre choix que d'appeler la police.

Sur place, les forces de l'ordre constatent des traces de pesée sur la porte d'entrée, des dégradations sur un miroir et une porte intérieure. Par ailleurs, les deux "squatteurs" avaient dérobé des paires de chaussures et des vêtements, retrouvés dans une voiture en stationnement dans la rue. Interpellés, les deux personnes, de nationalité roumaine et âgées de 25 et 35 ans, ont été placées en garde à vue.