beIN Sport rafle la NBA à Canal+

Au cours des quatre prochaines années, les amateurs de NBA devront être abonnés à beIN Sport pour suivre le championnat américain, les play offs et le All Star Game. La chaîne sportive succède à Canal+ qui relaie en France les matchs depuis près de trois décennies, marquées par l'accent du commentateur George Eddy.

BeIN Sport diffusera au minimum douze matches par semaine, six rencontres et six affiches (affrontements de deux grands clubs), en direct, en différé ou en résumé. Les journalistes Xavier Vaution, Samyr Hamoudi et Rémi Reverchon compléteront la programmation avec plusieurs magazines qui suivront notamment les onze Français qui évoluent en NBA, dont la star des Spurs de San Antonio Tony Parker.