Une fin de saison sans capitaine

Meneuse, capitaine emblématique et expérimentée, leader naturel, c'est elle qui organisait une bonne partie du jeu mondevillais. Caroline Aubert s'est gravement blessée contre Challes-les-Eaux, le samedi 14 novembre. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, sa saison est terminée.



Joker médical ?

Terrible coup dur pour une joueuse qui avait mis sa carrière entre parenthèses la saison dernière pour donner naissance à une petite fille, mais aussi pour son club, légitimement ambitieux après une bonne entame de championnat. “On perd une joueuse très importante et cela changera le profil de l’équipe, reconnaît Hervé Coudray. C’est l’ensemble de la saison qui devient plus difficile.” Mondeville va donc devoir s’adapter.

L’USOM a la possibilité de faire appel à un joker médical, une éventualité à laquelle elle réfléchit. Dans un premier temps, elle s’adaptera en interne. Clarisse Costaz devrait être re positionnée à la mène, son poste de prédilection qu’elle occupait la saison dernière.



Des matchs à jouer “pour Caro”

La toute jeune Esther Niamké-Moisan, 16 ans, pourrait avoir plus de responsabilités, Hervé Coudray rappelant combien elle avait su “saisir sa chance” l’an passé. Cette semaine, deux nouvelles rencontres attendent les Mondevillaises, “deux matchs à jouer pour Caro”, aux yeux de leur entraîneur. Jeudi 19, Mondeville est en Hongrie pour y affronter Györ en Eurocup. “Nous sommes attendues là-bas”, prévient Hervé Coudray. Ce qui n’empêchera pas les Bas-Normandes de partir favorites, elles qui ont atomisé Vagos lors de leur entrée en matière (99-37). Dimanche 22, elles se déplaceront à Aix-en-Provence, avant-dernier de LFB mais tombeur de Bourges en début de saison. Méfiance, donc.

Aline Chatel



