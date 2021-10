Idées sorties pour la Toussaint en Basse Normandie

Manche

Jusqu'à dimanche c'est la foire de Cherbourg, au Hall des Expositions de la Cité de la Mer. Cette foire est placée sous le signe des NAC les « Nouveaux Animaux de Compagnie », vous pouvez retirer vos places chez Tendance Ouest Cherbourg, 21 rue Albert Mahieu.



Profitez de ce jour férié pour aller vous essayer au Karting Electrique en piste INDOOR dans les anciens locaux de MOULINEX à STLO ! Séance 13€ les 8min. Une sortie à partager en famille, entre amis !



Vendredi, découvrez en avant-première la comédie « Nous-York » avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet et le normand Baptiste Lecaplain. Rdv à 17h50 au Cinémoviking de St Lô ou à 18h au Mega CGR de Cherbourg.



Le groupe Mes Souliers Sont Rouges sera en live à ST JAMES ce Samedi à 20h30. Rendez-vous à l'Espace le Conquerant ! Après 6 albums dont le légendaire « Tape la galoche » double disque d’or, plus de 1 000 concerts sur tous les continents, MES SOULIERS SONT ROUGES est de retour pour le plus grand plaisir des petits et des grands.



Vendredi et samedi soir festival Good Rock n Beat party à la gare de Belval, une programmation éclectique… Le Good Stock Rock n Beat ça commence vendredi à 21h00 à la gare de Belval.



Soirée concert vendredi à Hurricane Tribute to Neil Young au Black Pearl de Saint Pair sur Mer à partir de 19h00. Un hommage au Neil Young des années Harvest. L’occasion de retourner aux sources du folk acoustique dans une ambiance solo intimiste ponctuée de guitare voix envoutante. C’est gratuit.



MATT HOUSTON - ECHO DU LAC



ELECTION DE MISS NORMANDIE 2012 ( Comité Miss Prestige National )



Samedi à saint Hilaire Du Harcouet à 20h45 salle des fêtes en Présence de Christelle Roca et de notre invitée D'honneur Geneviève de Fontenay.

Défilé de mode et Show des Miss avec la chanteuse Delephine : 20 Jeunes Filles se présenteront au titre de Miss Normandie 2012.



Tendance Ouest partenaire du Salon Chocolat et douceurs qui aura lieu ce week-end à Granville. Maîtres chocolatiers, Pâtissier, Confiseur, Producteur de teurgoule, torréfacteur de café/thé.- Dégustation : macarons, biscuits artisanaux, thé, pains d’épices, bonbons et dragées, sucres façonnés, épicerie fines, caramels à manger et à tartiner, livres de recettes pour desserts et chocolats, etc…- Conférence : Un expert en chocolat donnera des mini-conférences sur le cacao à certaines heures.- Exposition : Sculpture sur chocolat, exposition photos de pièces en chocolat et présentation de l’histoire du cacao. - Atelier : chocolat pour les enfants.

Calvados

GENERAL ELECTRICKS est à voir ce jeudi soir au BIG BAND CAFE à HEROUVILLE !

Derrière ce nom, se cache (Hervé Salters), avant tout clavier, spécialiste des instruments vintage 60’s et 70’s ! RDV à 20h.



Pendant les vacances, initiez-vous au cerf-volant sur la plage de Cabourg, au niveau de la Brèche Buhot Grand rassemblement gratuit pour tous avec initiations et démonstrations jeudi après midi à partir de 14h sur la plage de Cabourg !



La Foire à l'Andouille et des produits du Terroir de Vire démarre jeudi. Rendez-vous à l'Hippodrome de Vire ! Venez découvrir un large panel d'exposant. Certains exposants fabriquent et vendent en direct. Les circuits courts sont à l'honneur!



Les boulistes ont rendez-vous à Caen jusqu'à dimanche pour la 3ème édition du National de pétanque de la Ville au parc des expositions.



Vendredi, découvrez en avant-première la comédie « Nous-York » avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet et le normand Baptiste Lecaplain. Rendez-vous à 18 à l'UGC Mondeville.



Enfin, ce samedi Julien Doré est en concert au Casino de Deauville dès 21h



Jusqu’à dimanche rendez-vous à l’hippodrome de Deauville dans le cadre du Salon des vins et terroirs. L’opportunité de découvrir des produits uniques, rencontrer les exposants et participer aux animations autour de la dégustation pour en apprendre davantage sur ce monde exceptionnel. Un bon moment de gourmandise avec modération.



Hommage à Bob Marley à la salle des fêtes de Dives sur Mer ce soir. A partir de 19h15 profitez d’un concert suivi du documentaire « Marley » réalisé par Kevin Mc Donald. La soirée vous coûtera entre 8 et 10 euros.



Leur musique est magique, ils puisent leur influence chez des artistes tels que Talking Heads ou encore Pheonix, ils s’appellent les Hyphen Hyphen, le groupe électro funk sera en live ce soir à 20h00 à la maison de l’étudiant à Caen.



GRAND VIDE GRENIER dimanche dans l'enceinte du camping de Portland et jeux pour les enfants, glonflables, jeux en bois, lacher de balon ! Les Bénéfices iront au profit de la lutte contre le cancer. Rendez-vous à PORT EN BESSIN dimanche de 9h30 à 16h.

Orne

Jeudi à 21h le Bar ’Jo accueille un artiste Soul. Il s’appelle Manacoustic, originaire de Normandie, il a participé à de nombreux festivals avec beaucoup de succès. Fort de sa réputation en Belgique il compte transmettre tout son talent à Alençon ce soir.



La 9ème édition « loisirsland – la fête pour les petits et les grands » se tient jusqu'au 9 novembre au parc des expositions d'alençon. Un événement qui devrait occuper vos enfants pendants les vacances de la toussaint . Loisirsland c'est ouvert de 10h à 19h, l'entrée est fixée à 6€ gratuite pour les moins de 3 ans.



Vendredi le normand Wax Taylor sera en concert à La Luciole d'Alençon, l'occasion de découvrir les titres de son dernier album sorti en septembre.



Dimanche, c'est la fête de l'arbre et du cidre à l'éco-musée du Perche. L'occasion de découvrir les méthodes traditionnelles de fabrication des alcools normands (à consommer avec modération),

rendez-vous dimanche de 10h à 17h30.