Déchets recyclables à Rouen : la Crea offre des sacs de collecte

Ces sacs sont remis sur présentation d'un justificatif de domicile. Le calendrier des distributions :

LE HOULME

Lundi 12 : Ecole Jean Lurçat, de 14h à 19h

Mardi 13 : Parking LIDL, de 14h à 19h

Mercredi 14 : Parking LIDL, de 9h à 19h

Jeudi 15 et vendredi 16 : Parking de la mairie, de 14h à 19h

LE PETIT-QUEVILLY

Lundi 19 et mardi 20 : Boulevard Stanislas Girardin, de 14h à 19h

Mercredi 21 : Parking de la mairie, de 9h à 19h

Jeudi 22 : Parking de la mairie, de 14h à 19h

Vendredi 23 : Place du 8 mai, de 14h à 19h

Lundi 26 : Rue Manesse, de 14h à 19h

Mardi 27 : Place des Chartreux, de 14h à 19h

Mercredi 28 : Rue François Mitterand, de 9h à 19h

Jeudi 29 et vendredi 30 : Avenue Jacques Prévert, de 14h à 19h

Lundi 3 et mardi 4 décembre : Eglise Saint-Antoine, de 14h à 19h

Mercredi 5 décembre : Eglise Saint-Antoine, de 9h à 19h

ROUEN, de 10h à 13h et de 14h à 18h :

Mercredi 7 : Place du Boulingrin

Mercredi 14 : Caserne Pélissier, rue Roger Besus

Mercredi 21 : Gymnase Suzanne-Lenglen, rue de Constantine

Mercredi 28 : Parking maison de quartier Gaonac’h, rue de Grieu

Mercredi 5 décembre : Place du Boulingrin

SOTTEVILLE-LES-ROUEN, permanences à la mairie. Jeudis 15 novembre et 6 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h