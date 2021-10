Le week-end dernier, des inscriptions ont été taguées et l’index coupé. Sur le socle était écrit en noir "brigade de la haine" et "on montre pas du doigt".

Alertée par les membres de l’association P’tit Pat’ rouennais, la municipalité a fait enlever les inscriptions. Ce lundi 29 octobre, le socle de la statue, oeuvre du sculpteur rouennais Arsène Letellier avait retrouvé sa blancheur.