Un vent nouveau souffle sur les panneaux solaires

"Nous avons souffert du mauvais travail d’individus qui se sont lancés dans ce business il y a quelques années, attirées par les perspectives d’un marché en plein boom, réalisant des poses de mauvaise qualité chez les particuliers", indique Dimitri Mathias, chef d’agence chez Larivière à Hérouville Saint-Clair.

Un produit très propre

Si aujourd’hui le crédit d’impôt lié aux toitures solaires est tombé à 11%, loin des 50% encore en vigueur en 2010, le prix des panneaux photovoltaïques est devenu beaucoup plus accessible. Il faut désormais compter entre 11.000 et 13.000 € pour 21 m2, pose comprise. De quoi produire suffisamment d’énergie pour satisfaire la consommation annuelle en électricité d’un couple.

"Mais il ne faut plus voir ces panneaux comme un produit financier permettant de gagner de l’argent", prévient Dimitri Mathias. En cinq ans, le taux de rentabilité a en effet lourdement chuté et le photovoltaïque est devenu avant tout une alternative fiable au nucléaire. Aujourd’hui, le KW/h est revendu 35 centimes d’euros à EDF, contre 58 auparavant. Au tarif actuel, et si l’usager revend uniquement l’électricité produite, il lui faudra compter une dizaine d’années pour amortir son investissement.

"Il ne faut pas s’inquiéter des heures d’ensoleillement en Normandie, car elles suffisent largement", affirme de son côté Rebecca Zeboulon, salariée du fabricant SNAsolar. "Ne croyez pas que la chaleur captée est une bonne chose. Seule la lumière compte et au moment de l’achat, il faut donc bien s’assurer que les panneaux sont équipés de ventilateurs."

Crédit photo : SNAsolar