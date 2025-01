Habitat. Une ville normande sur le podium des villes où s'installer en 2025 selon un expert !

C'est officiel, selon le dernier classement Arthur Loyd dévoilé par Le Parisien, Caen s'offre la médaille d'argent parmi les métropoles intermédiaires (100 000 à 500 000 habitants). Avec un score de 0,514 (sur 1 !), la ville normande prouve qu'elle peut jouer dans la cour des grands. Caen décroche la 3ᵉ place nationale pour son capital humain et ses transitions.

Un top 10 qui fait rêver

Si vous pensiez que Caen, c'était juste le musée du Débarquement et le carnaval, détrompez-vous. Voici les domaines où la ville brille :

• Vitalité économique : 4ᵉ place (on bosse dur ici, mais sans stress).

• Accueil des entreprises et immobilier commercial : 7ᵉ place (les locaux sont aussi bien pour travailler que pour boire un café).

• Qualité de vie : 6ᵉ place (parce qu'entre la mer, la verdure et les bons restos, on est bien).

Pourquoi Caen fait la différence ?

• Un cadre de vie qui attire : pas besoin de faire des kilomètres pour profiter de la nature, des plages et d'un centre-ville animé.

• Des entreprises chouchoutées : avec un immobilier accessible et des infrastructures modernes, Caen séduit startups et grosses boîtes.

• Un équilibre parfait : ici, on bosse dur, mais on vit encore mieux. Et ça, c'est rare.

Ce podium, c'est un peu comme une revanche pour la Normandie. Alors que certaines métropoles ont du mal à attirer les talents, Caen montre que taille humaine rime avec grandes ambitions.