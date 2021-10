Le maître-doreur du mobilier national est une rouennaise

Derrière sa maison de Darnétal, au bout du jardinet, se trouve l’atelier. Une lumière blanche rebondit sur les étagères où se tutoie tout l’outillage du restaurateur : enduits, brosses et pinceaux, coussin à dorer. Spécialisée dans la dorure sur bois, meilleure ouvrier de France 2007, récemment promue Maître Artisan par la Chambre des métiers, Marie-Pierre Fournier nous accueille, dans un décor d’antiquités en attente, de statues d’église et de cadres abimés par le temps. “C’est un métier où il vaut mieux être minutieux et avoir de la patience” dit-elle, pensant à ces heures passées à poncer, gratter, superposer les couches d’enduit et dorer.

La balustrade de la chambre du Roi

Pour en arriver là, Marie-Pierre Fournier s’en est remise au hasard : “Je ne voulais pas d’études longues”. C’est alors qu’une occasion se présente d’entrer aux prestigieux Ateliers Robert Gohard, à Paris. “J’ai tout de suite commencé sur la balustrade de la chambre du roi à Versailles”. Pendant quatre ans, les plus belles pièces du mobilier national passent ainsi entre ses mains.

Au début des années 80, elle arrive à Rouen et après un passage aux Ateliers Legrand où elle s’initie cette fois à la polychromie, se met finalement à son compte. Trente ans après, plus que jamais, ce métier la passionne. “On voit passer des objets extraordinaires” qui n’ont de cesse de l’émerveiller. Au service des Monuments historiques, des collectivités ou des particuliers. “Vers 8 heures, je traverse le jardin”. Et c’est parti pour une journée de travail, au terme de laquelle sa passion l’emporte parfois vers d’autres rivages : “Je suis aussi artiste peintre et de plus en plus tentée par des créations originales”.