Table rouennaise : Chez Colette, vie en rose et cordon bleu

On ne peut manquer la façade de ce restaurant tout de rose et de vert vêtu. Chez Colette, on voit la vie en rose et l’on comprend vite pourquoi : la cuisine y est délicate et goûtue.

Savoureuse aumonière

Ici, le client est accueilli par un grand sourire, dans un cadre... rose et vert. Nous sommes placés à une table ronde, recouverte d’une nappe en tissu - ce qui devient rare. La matinée nous a tous affamés, nous optons donc pour un menu complet à 15,90 €. Très rapidement, on nous apporte une aumonière de Saint Marcelin aux noix et au basilic. La feuille de brique est chaude et croustillante, le fromage fondant et parfumé, relevé par la touche ensoleillée du basilic.

Le repas commence sous les meilleurs auspices. Arrivent bientôt les plats de résistance : un croustillant de boudin noir et sa purée maison, agrémentés d’une sauce au poivre succulente. Le plat est fin et léger. Parfait. Ma voisine déguste un émincé de poulet farci à la tomate séchée, au parmesan et à la tapenade. "Un petit rayon de soleil du sud, ça réchauffe le cœur", dit-elle avec un grand sourire.

Pour finir en beauté, je savoure des choux fourrés à la crème diplomate au chocolat. Ma voisine se délecte d’une mousse au caramel sur lit de pommes caramélisées.

Chez Colette est, assurément, une vraie découverte culinaire.

Pratique. Chez Colette, 18 rue Victor Hugo, Rouen. Tél. 02.35.08.24.03