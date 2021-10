Les Dragons grands favoris du derby normand

Derby normand ! Les Dragons reçoivent leurs homologues de Caen, les Drakkars, samedi 27 octobre, à 20h, sur l’île Lacroix, pour le compte de la 7e journée de Ligue Magnus. Onzièmes au classement, les Bas-Normands auront fort à faire pour s’imposer face à des Dragons (8e) dont le niveau va crescendo après un début de saison bien fade.

Rouennais et Caennais se sont déjà affrontés à deux reprises cette saison en match officiel. C’était en Coupe de la Ligue et le bilan est de deux victoires pour Rouen (5-0 et 5-2). Les Dragons partiront donc largement favoris.

Si Caen s’est incliné lors de la dernière journée de Ligue Magnus à domicile face à Morzine (6-2), les joueurs de Rodolphe Garnier ont, eux, obtenu une belle victoire à Villard-de-Lans (5-2). Enfin, mardi 23 octobre, les Rouennais n’ont fait qu’une bouchée de Courbevoie (D1) lors de leur entrée en lice en 16e de finale de la Coupe de France (9-2).

Photo : RHE76