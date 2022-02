Les handicapés touchés par la crise

'On constate une augmentation de la demande d'emploi des handicapés en Basse-Normandie. Certes, cette augmentation est moins forte que pour l'ensemble du public qui vient s'inscrire au Pôle emploi depuis un an mais les reprises d'emploi se font sur des contrats précaires. Toutefois, on a un bon maintien concernant la formation par alternance.” souligne Guy Bierne, délégué régional pour l'Agefiph Normandie. Face à cette situation, le Fonds a mis en place un plan de soutien, s'appuyant notamment sur le renforcement des aides financières auprès des employeurs qui embauchent, pour la première fois, un handicapé. L'objectif de la semaine de l'emploi est de renforcer les liens entre employeurs et handicapés bas-normands. Informations sur internet, www.agefiph.fr.



