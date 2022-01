C'est le plus touché des 3 départements bas-normands, selon une étude que vient de publier l'Ursaff de Basse-Normandie qui précise que les bassins d'Alençon et de Mortagne sont les plus touchés, contrairement à Flers, où la reprise serait au rendez-vous...

L'Orne "plombe" même les chiffres de la basse-Normandie, où du coup, la reprise est deux fois moins importante en 2011, qu'en 2010...