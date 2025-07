Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 10 juillet

Bélier

La chance va vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Ne tâtonnez pas, laissez parler votre spontanéité.

Taureau

Il faut agir sur plusieurs fronts à la fois aujourd'hui pour éviter de prendre du retard pour les temps à venir.

Gémeaux

Vous voilà prêt à affronter des situations que vous fuyez plutôt habituellement, ce qui ne veut pas dire que vous les appréciez.

Cancer

Vous serez en train de semer le grain pour une vie meilleure, suivez le fil de vos pensées.

Lion

C'est le moment de chercher des appuis si vous envisagiez un changement d'orientation.

Vierge

Vous aurez des réponses à des questions que vous attendiez depuis longtemps. Cela va vous permettre de donner un nouvel élan à vos projets.

Balance

Vous serez motivé, bosseur et responsable. Ce qui comptera le plus dans votre travail, c'est d'avancer et de surmonter les obstacles. Un vrai char d'assaut !

Scorpion

Un manque de sécurité matérielle pourrait vous rendre nerveux… Cela n'arrangerait rien, agir est le maître mot !

Sagittaire

Vos réalisations seront enfin récompensées, tout se passera à merveille pour les consécrations au sens large.

Capricorne

C'est en misant sur l'expression et la démonstration de vos talents que vous réussirez à tirer votre épingle du jeu en amour et en affaires !

Verseau

C'est en tendant la main et en créant des ponts que vous réussirez à tourner une page. Pas en reniant le passé !

Poissons

Un manque se fait sentir et provoque une fatigue passagère. Une cure de vitamines serait la bienvenue, fuyez la sédentarité.