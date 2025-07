Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 12 juillet

Bélier

Pour vous, les repas de famille seront comme les menus au restaurant… à la carte ! Vous allez accepter une invitation et refuserez toutes les autres !

Taureau

L'harmonie prévaut et même si vous vivez quelques secousses dans d'autres domaines de votre vie, en famille tout va bien, vous êtes soutenu.

Gémeaux

Votre charme fait des ravages aujourd'hui. C'est la force tranquille qui agit à votre insu dans votre vie sociale.

Cancer

Vos amis vous témoignent un attachement et une fidélité qui vous touchent.

Lion

La qualité de votre sommeil, selon votre niveau de récupération, mérite que vous y consacriez votre attention.

Vierge

Une discussion vous remuera, car vous apprendrez des choses sur votre famille. Satisfait de lever des problèmes, vous devrez toutefois digérer ces nouvelles.

Balance

Chez l'être humain, le corps reflète les carences de l'âme. En regardant votre silhouette, vous ne vous trouverez pas si mal !

Scorpion

Vous avez parfois des certitudes bien ancrées, et vous refusez de "couper la poire en deux". Apprenez la conciliation !

Sagittaire

L'idée d'un moment d'évasion, si possible à deux, a du bon dans votre raisonnement, et si en plus vous allez au bout de l'idée, c'est parfait.

Capricorne

Vous serez de très bonne humeur. Vous vous sentez en forme, vous avez envie de faire mille choses à la fois !

Verseau

Vos amours sont annoncés au beau fixe, vous voyez l'avenir sans angoisses.

Poissons

Il sera difficile de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous ne croirez pas aux propos de pseudo-amis qui divulgueront des ragots.