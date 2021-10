Bayeux se distingue pour sa taxe foncière

La cité bajocasse a des taux de fiscalité parmi les plus bas de la région et la plus faible hausse des impôts fonciers du grand Ouest depuis cinq ans.

"C’est un choix important pour les Bayeusains. La période ne permet pas de demander d’efforts aux familles et mes consignes ont été strictes sur ce point. Les choix difficiles que nous faisons au quotidien nous permettent de traverser cet épisode de crise en préservant des finances saines, un haut niveau de services avec des impôts qui restent très modérés par rapport aux autres villes de la région (bases inférieures à la moyenne et taux parmi les plus bas), comme le soulignent l’ensemble des indicateurs. Il est important pour nous élus, à travers nos décisions (fiscalité, tarifs des services publics, quotient familial,…), de tenir compte du pouvoir d’achat de nos concitoyens", explique Patrick Gomont