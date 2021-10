Les artistes de Nördik Impakt s'invitent chez vous

Pour la 4e année, Nordik Appart s’installe chez vous ! Partagez un moment unique avec des artistes folk, pop, électro ou hip-hop dans des appartements chaleureux. On vous fera une petite place entre le frigo et le canapé. Découvrez le groupe Summer Be et la voix cristalline de leur chanteuse Joy Lion, savourez la pop de Born in Alaska, groupe de Saint- Lô, et dégustez la musique bigarrée de Zerolex entre hip-hop, électro, soul, jazz et musiques africaines.

Avec 17 concerts dans 14 appartements du centre-ville de Caen, inscrivez-vous sans tarder sur www.appart.happydaymon.fr.