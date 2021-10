Nördik Impakt : toute une semaine d'électro

Rendez-vous est pris dès les 25 et 27 octobre pour les "Before Nördik" et des concerts aux ambiances variées en pleine ville de Caen, place Bouchard et dans une dizaine de bars. A la Cagna, My Summer Bee livre à 20h un set entre pop et beats electro.

Suivront pour le coeur du festival une batterie de groupes de référence dans leur domaine, entre électro et indépendant : Para One, Sporto Kantès et Lescop mercredi 31 au Cargö, General Elektriks, tout de funk et de groove, jeudi 1er novembre au BBC d’Hérouville.

Vendredi 2 novembre, la Maison de l’Etudiant accueille le groupe déjanté Hyphen Hyphen. La soirée de clôture, en forme d’apothéose, investira la Presqu’île sur 5 dancefloors jusqu’à 7h du matin avec au programme M83, Superpoze, Don Rimini, Club Cheval...

Pratique. Du jeudi 25 octobre au samedi 3 novembre. Tout le programme sur www.nordik.org.