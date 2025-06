Football. Du mouvement à la tête de l'US Avranches, et le retour d'un joueur emblématique

L'US Avranches enchaîne les annonces lundi 16 juin. Dans la matinée, il a annoncé les départs de son président, Nicolas Leroux, et de son directeur général Philippe Blin-Lebreton. Les deux hommes restent administrateurs du club. Pour les remplacer, Morgan Coursin a été élu président du club. Il sera accompagné de Guillaume Valognes sur le volet marketing et commercial, et de Xavier Gravelaine comme directeur sportif.

"C'est un honneur de prendre la présidence de ce club emblématique. Je mesure pleinement la confiance qui m'est accordée et je mettrai toute mon énergie au service de l'US Avranches, de ses licenciés, de ses bénévoles et de ses supporters", assure le nouveau président dans un communiqué. Ce changement est présenté par le club comme une "une volonté de continuité, mais aussi de renouveau, avec pour objectif de renforcer le projet sportif, fédérer l'ensemble des forces vives du club".

Le retour d'un joueur emblématique

Le club a aussi annoncé le retour d'un joueur emblématique du club. Anthony Beuve, sans club depuis son départ de l'US Avranches en octobre 2024. Il a joué pendant 10 ans et près de 300 matchs. "Avec son expérience, son leadership et son attachement au club, Anthony apportera toute sa sérénité et son exigence au groupe pour cette nouvelle saison", affirme le club.

Anthony Beuve est de retour à l'US Avranches pour la prochaine saison. - Thomas Coutant