Pass scolaire Nomad. Le prix de l'abonnement augmente, mais l'offre s'élargit

Le transport scolaire NOMAD transporte 100 000 élèves de la région. Un coût annuel de 200 millions d'euros, pour 12 000 points d'arrêt, pris à 90% en charge par la Région Normandie. Pour la rentrée 2025, l'abonnement Pass scolaire Nomad augmente de 10€, le portant à 70€ (internes et primaires) ou 140€ (demi-pensionnaires). "L'augmentation tarifaire est expliquée par celle du coût du carburant, et du coût salarial", justifie Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports.

Nouveautés dans l'abonnement

L'offre s'élargit cependant, avec comme nouveauté pour tous les abonnés, la possibilité de voyager en illimité sur l'ensemble du réseau Nomad Car. Un aller-retour est aussi offert via le réseau Nomad Train, à l'intérieur de la Normandie.

Les nouveautés ne s'arrêtent pas là. "Pour la première fois, en plus de l'abonnement classique, il y a une option supplémentaire." Pour 60€ de plus, les élèves peuvent se déplacer en illimité en train, en plus du car, à l'intérieur de toute la région avec le Pass scolaire Nomad +.





Pratique. Inscriptions aux transports scolaires du 17 juin au 31 juillet, sur le site nomad.normandie.fr. Contact : 02 22 55 00 10 ou nomad-car@normandie.fr.