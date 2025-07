La Hague. Les Goublins, petites créaturesmystiques du Cotentin

Comme les korrigans en Bretagne ou les leprechauns en Irlande, la Normandie a aussi ses petits lutins malicieux. Ici, ils s'appellent les goublins. Ce sont des créatures d'apparence humaine, chapardeuses et de petite taille. Les goublins sont présents en Normandie depuis le Ve siècle à travers contes et légendes.

Sébastien Houillier, garde du littoral, a écrit un livre, La chasse aux Goublins, sur ce folklore méconnu de Normandie et particulièrement de La Hague. Il y raconte ses observations, explique ses recherches et confie à ses lecteurs un morceau de cet héritage mythique. Pour partir à leur rencontre, rendez-vous est donné au manoir du Tourp pour voir une exposition immersive consacrée à ces créatures. Elle a été réalisée par Sébastien Houiller. Les légendes racontent qu'il est possible d'apercevoir des goublins et des fées aux alentours du Castel Vendon et au détour d'une falaise du Nez de Jobourg…

Pratique. Le manoir est ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30. Gratuit.