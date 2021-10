Seine-Maritime : c'est parti pour "Imaginons 2020"

Lancé en décembre 2011, lors d'une séance plénière au Conseil général de Seine-Maritime, le projet "Seine-Maritime, Imaginons 2020" décline aujourd'hui environs 80 actions opérationnelles visant à améliorer le développement ainsi que l'aménagement du territoire.

Ces diverses actions se déclinent autour de plusieurs axes :

. le cadre de vie. Sont prévus, en autre, des aménagement des espaces seino-marins, développer l'accessibilité et l'offre de services au sein du département ou encore prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effets de serre.

. l'économie et l'emploi. Le Conseil général entend soutenir fortement le développement de l'économie résidentielle et solidaire ou encore mettre en place des mesures permettant le rayonnement économique du territoire et attirer de nouveaux talents.

. l'attractivité, en développant les réseaux de communication et d'échange. Pour ce faire, le département entend développer son image de qualité et son dynamisme.

. la solidarité, en contribuant à l'autonomie des Seino-marins en accompagnant les jeunes, en permettant un accès à la santé équitable à travers le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires par exemple.

. la gouvernance. Le Conseil général souhaite faire participer plus activement ses administrés ainsi que les associaitons, mais entend également développer les partenariats entre les acteurs publics et privés.

La feuille de route une fois fixée, reste maintenant à l'appliquer. Elle devrait servir de base au débat d'orientations budgétaires qui se tiendra le mois prochain.