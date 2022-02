Le Havre. La Transat Jacques Vabre se veut écolo

Le Havre (Seine-Maritime) accueille le village de la transat Jacques Vabre, du 18 au 27 octobre 2019, avec un départ de la course le dimanche 27 octobre à 13h15.

Une 14e édition qui se veut très écolo. Le développement durable est omniprésent sur le village avec par exemple, un pavillon des initiatives positives. Il faut dire que le monde marin est témoin des pollutions. Un skipper, sur cette Transat, est particulièrement concerné par ce sujet : Stéphane Le Diraison, sur son Imoca Time For Oceans.

#Jour8 #NPC8️⃣ Didier, responsable technique, utilise de la vaisselle réutilisable.

🥡 " Chq année en France, 5 milliards de gobelets en plastique sont jetés, selon Asef. Seuls 1 % sont recyclés. "👍🏼 À partir de 01/2020, la vaisselle jetable en plastique sera interdite à la vente. pic.twitter.com/sq4v1TkuIo — Time for Oceans - Stéphane Le Diraison (@stephlediraison) October 25, 2019

Sensibiliser le public

À travers ce projet, Stéphane Le Diraison souhaite contribuer à la prise de conscience de la protection des océans et prouver que des solutions existent. Il aime aller à la rencontre du public, et notamment des jeunes pour les sensibiliser. Et pour aller plus loin, le skipper souhaite une construction de voiliers plus responsable. Il équipera l'année prochaine son Imoca de "foils" récupérés, dans cette optique de ne pas gaspiller.