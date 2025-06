People. "Nous on sait" : Pierre Garnier décroche un nouveau disque diamant, et un quart de million d'euros

C'est un cap symbolique et très convoité dans l'industrie musicale : la certification diamant, décernée à un single qui dépasse les 50 millions d'écoutes en streaming. Et c'est désormais chose faite pour le Manchois Pierre Garnier avec Nous on sait, son deuxième single, qui cartonne sur toutes les plateformes. Un an après sa victoire à la "Star Academy", le chanteur originaire de Normandie continue de faire fondre le cœur du public… et de faire tourner les compteurs.

Une chanson engagée sur la santé mentale

Mais Nous on sait ne se résume pas à un simple carton commercial. Le titre aborde un sujet rarement traité dans la variété française : la santé mentale. "Fais signe si t'as besoin de parler (…) On recherche une trêve quand la douleur se fait sentir", chante-t-il avec une sincérité touchante.

Dans une interview, le jeune artiste explique son choix : "La santé mentale est un sujet qui me tient à cœur. Avant tout ça, j'étais un peu perdu, comme beaucoup de jeunes autour de moi." Un message fort, à la fois intime et universel, qui semble trouver un écho puissant dans une génération en quête de repères.

Jusqu'à 250 000€ générés par le morceau

Derrière les projecteurs, les chiffres sont aussi au rendez-vous : selon les estimations, un million d'écoutes rapporterait environ 5 000€ aux artistes, en prenant une moyenne de 0,0042€ par stream (selon les chiffres du média Streetpress). A 50 millions, cela représenterait un gain potentiel d'environ 250 000€ rien que pour ce single. Et encore, ce montant pourrait grimper en tenant compte des passages en radio, en télé, ou encore des droits voisins. Bref, Pierre Garnier a frappé très, très fort, et on le félicite !

"Star Academy", Accor Arena et après ?

La tournée de Pierre Garnier s'est achevée en beauté dimanche 1er juin, après des mois de concerts à guichets fermés. Un dernier show intense, chargé d'émotion, qui marque la fin d'une belle parenthèse pour Pierre Garnier. Désormais au repos, le jeune Normand prend le temps de souffler… avant, sans doute, de nous réserver de nouvelles surprises. Album, clips, projets ? Affaire à suivre de très près.

