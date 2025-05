Près de Caen. Une nouvelle aire de covoiturage inaugurée à l'échangeur de la Jalousie

Mardi 27 mai, une nouvelle aire de covoiturage a été inaugurée, renforçant les 13 aires déjà existantes sur le territoire de Caen la Mer. Située au niveau de l'échangeur de la Jalousie (au carrefour de la route nationale 158 et des routes départementales 23 et 80), elle vient compléter les aires d'Ifs et de Castine-en-Plaine.

Encourager l'intermodalité

Elle dispose de 36 places, dont deux pour les personnes à mobilité réduite. L'intermodalité étant un sujet majeur, l'aire est également équipée de deux places pour les véhicules deux-roues motorisés et de deux box sécurisés pour les vélos, qui arriveront prochainement.