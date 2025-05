Élection régionale de Miss Normandie 2025

Le vendredi 13 juin 2025, le Zénith de Caen accueillera l'élection de Miss Normandie, en vue de Miss France 2026.

À partir de 20h00, les plus belles jeunes femmes de la région se disputeront la couronne tant convoitée. Ce concours, véritable institution, représente un moment clé pour la Normandie, offrant à la lauréate l'opportunité de la représenter fièrement lors de l'élection nationale de Miss France en décembre prochain.

Sous les projecteurs, les candidates seront évaluées sur leur charisme, leur personnalité et leur élégance. Un événement incontournable pour les amateurs de beauté et de spectacle, promettant surprises et émotions.

Venez nombreux soutenir vos candidates et vivre ce grand moment pour la région Normandie !

Date : vendredi 13 juin à 20h au Zénith de Caen

Pour gagner vos 2 places, rien de plus simple, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 6 juin.