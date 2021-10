Hockey : les Drakkars dans une mauvaise passe

Une semaine après le lourd revers concédé à Dijon et quatre jours après une dernière sortie en Coupe de la Ligue perdue devant Angers, Caen s'est lourdement incliné contre Morzine-Avoriaz, samedi 20 octobre (2-6). Certes, les adversaires sont loin d'être les premiers venus en Ligue Magnus, mais les scores réalisés sont autant de claques reçues. La victoire de Morzine en est une belle compte tenu de la faible prestation développée par les Caennais.

"Les joueurs doivent élever leur niveau individuel, souligne Luc Chauvel. Il faut qu'ils soient beaucoup plus rigoureux et solides, qu'ils respectent les consignes. Ils ont perdu trop de palets, ils ont fait trop de mauvaises passes. Ce n'est pas possible de jouer comme ça..." Transparents dans le premier tiers-temps, les Drakkars ont craqué en double infériorité numérique et ont cédé une deuxième fois quasiment dans la foulée (0-2, 9'). Caen a cessé d'être apathique dans les dernières minutes de la période, sans pour autant apporter un réel danger devant la cage morzinoise.

La Coupe de France à point nommé

"On a fait un premier tiers à l'envers. On n'était pas du tout dans ce que j'avais demandé." Les Drakkars sont revenus plus volontaires dans le deuxième tiers-temps. Plus présents devant la cage adverse, ils ont buté sur un très bon gardien. Et avant que Jérémie Romand ne sorte sur civière, touché aux cervicales, Mickaël Brodin a tué le match (0-3, 37'). Sur sa lancée, Morzine a corrigé les Caennais en inscrivant trois buts supplémentaires dans les dix premières minutes de la troisième période de jeu (0-6, 49'). Jean-Christophe Gauthier et Brice Chauvel n'ont pu que réduire la facture en fin de match. L'ensemble reste très décevant.

"Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, martèle Luc Chauvel. Si on veut prétendre à quelque chose, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ils doivent être plus exigeants envers eux-mêmes." Caen est onzième du classement avant d'affronter successivement Rouen et Grenoble. La Coupe de France lui offrira une parenthèse mercredi 24 octobre à Asnières.