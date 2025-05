Bayeux. Un nouveau spectacle de lumière sera projeté sur la cathédrale cet été

Deux grands rendez-vous illumineront l'été à Bayeux et Port-en-Bessin : "Rendez-vous à la cathédrale" et "Rendez-vous sur les quais", deux temps forts gratuits et ouverts à tous, qui mêlent contemplation, art et pyrotechnie.

Un nouveau spectacle de contemplation : "Rendez-vous à la cathédrale"

Le spectacle de projection sur la cathédrale de Bayeux revient cette année. Pour cette 19e édition, le public découvrira les images du peintre Alain Thomas, "artiste du courant 'naïf' (style pictural très coloré), dont les œuvres animales et végétales s'inviteront sur la façade" de la cathédrale, explique Loïc Jamin, maire adjoint au tourisme. Connu pour ses scènes luxuriantes, Alain Thomas a déjà séduit jusqu'à 300 000 spectateurs à Bruxelles.

Mais ce n'est pas tout : la mise en scène évolue également cette année. "C'est l'ensemble de la cathédrale qui sera éclairé, y compris sur les hauteurs et jusqu'au chevet. L'intégralité sera sublimée", précise l'élu.

Le spectacle débutera à partir du 8 juillet et se déroulera pendant 25 soirées, jusqu'au 31 août. Pour en profiter, il faudra attendre la tombée de la nuit : "Vers 22h30-22h40 en début d'été, et plutôt autour de 21h30 à la fin de la saison", précise Loïc Jamin. Près de 45 000 personnes sont attendues tout au long de l'été.

Sept soirées au bord de l'eau : "Rendez-vous sur les quais"

L'autre moment fort de l'été se déroulera à Port-en-Bessin-Huppain avec le retour des feux d'artifice, tirés face à l'avant-port. Pour cette 19e année, sept soirées sont programmées, chaque vendredi soir du 18 juillet au 29 août.