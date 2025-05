Caen. G La Dalle, le nouveau fast-food à la mode, débarque dans le centre-ville

Ceux qui ont emprunté les rues du centre-ville ont sans doute remarqué qu'une nouvelle enseigne s'installait tout près de la tour Leroy, à Caen. La chaîne de restauration rapide G La Dalle devrait occuper les locaux situés à gauche de la boucherie Sabot, sur le boulevard des Alliés. L'enseigne vient tout juste d'être posée.

Inspiration des menus américains

Déjà présente en Seine-Maritime, au Havre, à Gonfreville-l'Orcher, à Rouen et au Petit-Quevilly, la chaîne de fast-food est en pleine expansion dans toute la France, et possède plus de 80 restaurants. On y retrouve de nombreux burgers, inspirés de ceux des géants américains.

Il y a un mois maintenant, France Travail postait une annonce afin de recruter des employés polyvalents en CDI. Contactée, l'enseigne n'a pas répondu à nos sollicitations afin de nous fournir une date d'ouverture précise.