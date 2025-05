Festival Culturissimo. Chanteur et écrivain à succès, Gaël Faye bientôt à Bayeux pour une lecture musicale

Qui peut se targuer d'être à la fois Goncourt des lycéens, disque d'or et tout récent prix Renaudot ? Indices : il nous vient du Burundi, mêle rap et poésie et use aussi bien de sa voix que de sa plume. Pour ceux qui ont deviné, bravo, et pour ceux qui donnent leur langue au chat, on vous donne la réponse : il s'agit bien sûr de l'artiste Gaël Faye !

"Promouvoir la lecture"

Le rappeur-écrivain sera à la Halle Ô Grains de Bayeux, jeudi 22 mai, pour une lecture musicale organisée dans le cadre du festival Culturissimo, créé par Leclerc et qui se poursuit jusqu'au 30 juin dans toute la France. "Tous les ans, nous organisons une tournée spécifique, gratuite, pour promouvoir la lecture. Nous avons commencé par des lectures classiques et nous intégrons maintenant des lectures musicales", explique Isabelle Laisney-Latouche, propriétaire du centre E.Leclerc de Bayeux et responsable nationale des espaces culturels de l'enseigne.

Le roman "Jacaranda" mis en musique

Gaël Faye sera accompagné, sur scène, du musicien Samuel Kamanzi, que l'on retrouve notamment sur le morceau Kwibuka, dans l'album Lundi méchant, sorti en 2022 et certifié disque d'or.

Gaël Faye lira des extraits de son dernier livre, Jacaranda, lauréat du prestigieux prix Renaudot, qui raconte, à travers les multiples personnages mis en scène, le génocide des Tutsi au Rwanda et qui montre à quel point, plus de 30 ans après le drame, les cicatrices sont encore à vif.

Si l'artiste vit aujourd'hui entre Kigali, la capitale du Rwanda, et la France, le convaincre de venir n'a semble-t-il pas été difficile. "Nous avons collaboré avec Grasset, sa maison d'édition, pour le faire venir et travailler les textes en amont", indique Isabelle Laisney-Latouche.

D'autres spectacles à suivre

La rencontre avec Gaël Faye affiche complet mais le festival propose d'autres lectures en Normandie, avec des écrivains et comédiens reconnus : avec Thibault de Montalembert à Cherbourg, Sandrine Bonnaire et Ertik Truffaz qui font résonner les mots de Patti Smith et Rimbaud à Alençon ou encore Guillaume de Tonquédec qui lit du Philippe Colin à Saint-Etienne-du-Rouvray.

A chaque fois, les lectures sont gratuites. Chaque lien contient un QR Code à flasher pour réserver votre place.