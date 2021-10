Le Pôle Image lance un nouveau site d'archives en ligne

Le lancement officiel de ce nouveau site internet d'archives aura lieu jeudi 25 octobre à 18h30 et se fera dans le cadre des Rencontres européennes d'Inédits.

Sur ce site, les amateurs d'images d'archives et les curieux auront accès à un vaste choix. Les extraits de films qui y seront proposés, font partie de plus de 3.000 films qui ont été déposés et sauvegardés depuis 1980.

Rendez-vous, jeudi 25 octobre, à l'amphithéâtre du Pôle Régional des Savoirs, pour le lancement du site Archives en ligne.

Plus d'informations sur le site du Pôle Image Haute-Normandie.