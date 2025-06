Saint-Lô. Miss Manche va tenter de s'offrir ce soir la couronne régionale pour son anniversaire

L'aventure Miss de Rosène Lebourgeois est aussi une histoire d'anniversaire. Le jour de celui de sa sœur, Jade, elle a découvert que celle-ci l'avait inscrite aux présélections pour Miss Manche. Après s'être pris au jeu, la voilà Miss Manche depuis le samedi 3 mai, et en quête du titre de Miss Normandie. L'élection aura lieu ce vendredi 13 juin, le jour de son anniversaire.

"C'est ma sœur qui m'a inscrite par surprise à ce concours", raconte Rosène Lebourgeois. La jeune femme de 20 ans, presque 21, a eu la réponse le jour d'une galette des rois dans son entreprise. Elle est alternante en communication et marketing à Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département. Hasard ou prémonition, elle a eu la fève et, déjà, la couronne ce jour-là. "Ma première idée c'était 'est-ce que ce n'est pas une arnaque ?'", détaille-t-elle. Sa maman lui avoue donc le pot aux roses, elle a été inscrite par sa sœur. Le sujet des Miss dans la famille est souvent évoqué. "Tout le monde me dit, 'tu as de grandes jambes, tu es élancée, tu devrais participer'. Mais je ne l'aurais jamais fait par moi-même, de peur de la réflexion des autres", assure Rosène Lebourgeois. Maquillage et coiffure ne sont "pas du tout dans [ses] habitudes". Après une courte réflexion, elle a décidé de participer à la présélection, sans vraiment s'y préparer. "Je voulais juste faire plaisir à ma sœur et la rendre fière. Et puis il y avait la curiosité de voir l'envers du décor." Elle ne pense pas être prise après cette journée, mais finalement l'aventure continue.

Viennent alors les shootings photo. "C'est bizarre quand même. Je ne me suis presque pas reconnue. C'était cool de se faire pomponner", sourit-elle. Puis les soirées des partenaires, "un bon exercice". Samedi 3 mai, la voilà élue Miss Manche 2025. "Même maintenant je ne réalise pas encore. C'est une grande fierté de représenter la Manche. Il y a la beauté, mais aussi représenter le territoire", dévoile la jeune femme. Rosène Lebourgeois s'est prise au jeu et se projette maintenant vers l'élection Miss Normandie. "Pourquoi ne pas rendre encore plus fière ma famille ?" interroge-t-elle.