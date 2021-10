A Ouistreham, le cinéma le Cabieu entre musique et 7e art

Après une charmante ouverture avec le "French Cancan" de Renoir, le cabaret reste à l’honneur avec "Nine" de Rob Marshall et Le Cabaret des étoiles, et l’orchestre Didier Taffle. Le 26 octobre, la journée commence par un voyage sur le blues avec le documentaire "Du Mali au Mississippi". Le reggae prend le relais autour du film Marley et de David Cairol pour un ciné-concert exceptionnel.

Le 27 octobre, Stars 80, tout juste sorti, mettra le feu au Cabieu avec ses tubes cultes. Le 28 octobre, The Commitments et le Ouistreham Jazz Club honoreront le rhythm’n’blues. Et le film Les Saphirs et le chanteur Gullivan rendront hommage à la soul music. Séances pour les enfants avec Le Roi Lion et de la musique africaine le 27 ou le 28 octobre.

Pratique. Du mercredi 25 au dimanche 28 octobre au cinéma Le Cabieu à Ouistreham. Tél. 02.31.97.39.52.