Côte Fleurie. Six personnes interpellées pour un trafic de stupéfiants générant 430 000 euros en un an

Six personnes soupçonnées d'être impliquées dans un important trafic de stupéfiants ont été interpellées mercredi 23 avril 2025 à Deauville, Trouville-sur-Mer, Touques et Le Havre. Elles seront jugées en comparution immédiate ce lundi 28 avril, au tribunal judiciaire de Lisieux. A savoir que quatre d'entre elles ont été incarcérées dans l'attente de leur jugement.

Ils ont généré plus de 430 000 euros sur un an

L'enquête, menée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Deauville depuis juin 2024, a permis de remonter un réseau actif sur la Côte Fleurie, en lien avec un fournisseur basé au Havre, déjà connu des services pour des infractions similaires. Selon les gendarmes, le trafic aurait généré plus de 430 000 euros en un an.

En un peu moins d'un an, les investigations permettent d'identifier et de localiser les personnes "pouvant être mises en cause dans ce dossier dans le trafic, et certaines comme consommatrices d'habitude", expliquent les gendarmes. Toujours selon les gendarmes, "les écoutes et surveillances physiques ont permis d'établir que les protagonistes sont en relation avec un fournisseur de la plaque havraise, déjà connu pour des faits liés à des infractions à la législation en lien avec les produits stupéfiants". Ils complètent : "Plusieurs voyages ont été réalisés depuis Le Havre pour alimenter le territoire de la Côte Fleurie."

Les perquisitions menées lors des interpellations ont permis la saisie de plusieurs armes (fusil, carabine, arme de poing, bâton de défense, couteaux), de drogues (cannabis, héroïne, cocaïne) d'une valeur estimée à plus de 10 000 euros à la revente, ainsi que 3 850 euros en espèces.

Les premières informations sur ce trafic avaient été remontées aux gendarmes au début de l'année 2024, conduisant à l'ouverture de cette enquête de longue haleine.